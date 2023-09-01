"Нова пошта" запустила послугу адресного забору в Румунії

Група компаній "Нова пошта" запустила в Румунії можливість викликати кур'єра за адресою, щоб відправити документи та посилки до 30 кг в Україну, повідомила пресслужба групи у п'ятницю.

Згідно з релізом, кур'єра можна викликати за будь-якою адресою на всій території Румунії з понеділка до п'ятниці, вартість виклику становить 80 грн, які оплачуються додатково до вартості послуги доставки.

Щоб викликати кур'єра в Румунії, потрібно самостійно підготувати посилку до відправлення, заповнити заявку на виклик кур'єра на сайті, застосунку або в бізнес-кабінеті, оплатити замовлення і передати його кур'єру в закритому вигляді.

Відстежити посилку можна за допомогою трекінгу на сайті NovaPost і в мобільному застосунку.

Як повідомлялося, з України до Румунії можна відправити посилки за будь-якою адресою або у відділення NovaPost, яке відкрилося в червні цього року в Бухаресті.

Наразі NovaPost уже працює в Литві, Польщі, Чехії, Молдові, Румунії та Німеччині.

До мережі "Нова пошта" в Україні на початок липня входило понад 10 тис. відділень і більше ніж 14 тис. поштоматів.

За даними "Стандарт-Рейтингу", чистий прибуток "Нової пошти" в I півріччі 2023 року становив 2 млрд 402,5 млн грн, що майже вп'ятеро перевищує показники аналогічного періоду 2022 року, виторг збільшився на 83,9% - до 16 млрд 743,8 млн грн, а EBITDA - у понад 2,2 раза, до 2 млрд 910,1 млн грн.