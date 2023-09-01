Партнери України розуміють, що наступ рухається в правильному напрямі

Україна "не зазнає невдачі", а "рухається вперед" у своєму контрнаступі, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

В інтерв'ю ведучій CNN Крістін Аманпур глава МЗС України зазначив, що ті, хто критикує швидкість українського контрнаступу, повинні подумати про солдатів, які воюють.

"Як це, коли ти повертаєшся із завдання, береш свій телефон, відкриваєш його і починаєш читати розумних людей, які кажуть, який ти повільний і що в тебе недостатньо добре виходить? Ти щойно втратив двох своїх побратимів. Тебе мало не вбили. Ти проповз кілометр на животі, розміновуючи поле. Ти пожертвував собою – в запеклому бою взяв проклятий російський окоп. А потім читаєш, що хтось каже: "Хлопці, ви занадто повільні", - сказав Кулеба.

Він додав, що "наші партнери, зокрема США, розуміють, що справи йдуть у правильному напрямі".

"І вони розуміють, що ніякої трагедії і якогось уповільнення немає. Так відбувається тому, що це важко. Це важка боротьба", - зазначив міністр.