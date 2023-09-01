Ставку верховного головнокомандувача було повністю присвячено фронту - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, було обговорено ситуацію на лінії фронту, а також евакуацію поранених.

"Сьогоднішня Ставка лише про фронт. Детально – Харківщина, Донбас. Детально – південь: Запоріжжя, лівий берег Херсонщини. Детально – евакуація поранених. Детально – плани ворога. Робимо все, щоб дати більше сили нашим воїнам", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Джерело: