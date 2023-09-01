Кубраков: За кошти місцевих бюджетів уже відновлено 410 шкіл

За рік вдалося відновити 410 шкіл завдяки фінансуванню та допомозі з місцевих бюджетів, повідомив віцепрем'єр-міністр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"За останніми даними обласних військових адміністрацій, майже 1800 шкіл наразі зруйновані. За останній рік вдалося відновити 410 шкіл завдяки фінансуванню з місцевих бюджетів, а також допомозі місцевих бюджетів", - наводяться в пресрелізі слова віцепрем'єр-міністра.

Він нагадав, що на відновлення освітніх закладів спрямовано 3,2 млрд грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії - за ці кошти буде відремонтовано 66 шкіл і 15 дитсадків.

Крім того, 112 закладів освіти буде відбудовано в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та Програми відновлення України, що фінансуються Європейським інвестиційним банком (7,13 млрд грн). Ще 193 школи відремонтують за грантові кошти ЄС через Офіс управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) і Програму розвитку ООН (ПРООН), а також відновлять школу в Чернігівській області за програмою DECIDE.