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15:20 01.09.2023

Кабмін виділив 7 млрд грн на придбання озброєння і боєприпасів для Держприкордонслужби

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Кабмін виділив 7 млрд грн на придбання озброєння і боєприпасів для Держприкордонслужби

Кабінет Міністрів України виділив 7 млрд грн для придбання озброєння і боєприпасів для Державної прикордонної служби.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, виділено Міністерству внутрішніх справ (для Адміністрації Державної прикордонної служби) на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 7 млрд грн для здійснення заходів, пов'язаних зі зміцненням обороноздатності держави, зокрема для придбання озброєння та боєприпасів.

Теги: #кошти #держприкордонслужба

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