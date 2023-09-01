Уряд ухвалив рішення про переформатування освітнього процесу для дітей, які наразі не в Україні - Шмигаль

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про переформатування освітнього процесу для дітей, які наразі не в Україні, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми робимо все, щоб вони (українські діти, які навчаються за кордоном - ІФ-У) не втратили зв'язку з українським освітнім простором. Це одна з найважливіших передумов для повернення наших людей додому. Тому уряд ухвалив рішення про переформатування освітнього процесу для дітей, які наразі не в Україні. Затвердили типову освітню програму, яка передбачає вивчення лише предметів українознавчого компонента", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр розповів, що програма передбачає навчання 6-8 годин на тиждень, а оцінки з математики або з природничих наук будуть зараховані в школі, в якій діти наразі навчаються за кордоном.

Як повідомлялося, 30 серпня Міністерство освіти і науки України затвердило освітню програму з українознавчим компонентом для учнів, які перебувають за кордоном і навчаються в місцевих школах.