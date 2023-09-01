Події

14:09 01.09.2023

Російська армія не демонструє свою силу, а лише злочини проти людства - Зеленський

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Російська армія не демонструє свою силу, а лише злочини проти людства - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "по той бік фронту сили немає - є лише маса солдатів і озброєння".

"Вони здатні лише бомбити наші будинки і школи. Вони не демонструють свою силу. Вони просто демонструють свої злочини проти людства. Це те, чого світ ніколи не визнає", - сказав він, виступаючи в п'ятницю за допомогою відеозв'язку на економічному форумі в Італії, організованому Європейським домом "Ambrosetti".

"Чи можна побачити силу в ракетному пострілі по мирному літаку? Чи бачите ви силу в лідері, вимушеному пересуватися власною країною в бронепоїзді?" - сказав Зеленський.

За його словами, "справжня сила захищає лише свої землі, не захоплюючи те, що не належить. Це коли тебе поважають інші, і ця повага використовується у спілкуванні, а не через страх перед ядерною зброєю".

Зеленський подякував Італії "за підтримку нашого захисту. Висловлюємо подяку за комплекси SAMP-T. Ми дякуємо Італії за політичну підтримку нас у ЄС, за підтримку нашої кандидатури, за прихильність нашим гарантіям безпеки, за те, що Італія входить до числа країн, які підписали Меморандум G7".

Теги: #оцінка #зеленський #армія_рф

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