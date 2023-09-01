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12:22 01.09.2023

Одним із завдань трансформації системи освіти є повне переосмислення радянських шкільних просторів - міністр

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Одним із завдань трансформації системи освіти є повне переосмислення радянських шкільних просторів - міністр

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що повне переосмислення радянських шкільних просторів є одним із завдань трансформації системи освіти, повідомляє пресслужба Міносвіти в п'ятницю.

"Повне переосмислення совєцьких шкільних просторів - одне із завдань трансформації системи освіти. Сучасне освітнє середовище позитивно впливає на всіх учасників освітнього процесу, особливо на дітей, які стають більш упевненими в собі, допитливими та відкритими", - сказав Лісовий.

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що спільно з Міносвіти розроблено стратегію трансформації системи освіти, яка "передбачає зміни від підходу до навчання та переосмислення професії вчителя до реконструкції закладів освіти". "Ми прагнемо трансформувати систему так, щоб діти хотіли ходити до школи. Школи мають позбутися радянського минулого, нефункціональних приміщень та нераціонального використання простору", - сказав він.

За словами Федорова, трансформація освітніх закладів є ще одним кроком до розбудови нової системи освіти в Україні.

Під час заходу архітектори відвідали типові школи на Київщині, на основі яких буде розроблено рішення для реконструкції старих радянських освітніх закладів та відбудови зруйнованих війною шкіл у всій країні.

"Щоб створити школи відповідно до потреб учнів та освітян, фахівці провели дослідження та проаналізували результати. Для цього відібрали фокус-групу школярів, поспілкувалися з директорами шкіл та провели глибинні інтерв'ю з експертами. За результатами цих досліджень та спираючись на експертизи й напрацювання проєкту "Маріуполь Реборн", архітектори і створили концепції пілотів. Архітектурна трансформація освітніх закладів передбачає сучасний дизайн, наявність укриттів, створення безпечних функціональних просторів для навчання та комунікації дітей", - йдеться в повідомленні.

Після успішного завершення пілота розроблені концепції стануть основою для реконструкції старих радянських освітніх закладів та відбудови пошкоджених війною шкіл у всій країні.

Згідно з повідомленням, розроблення концепцій нових українських шкіл відбуватиметься в колаборації з українськими та європейськими архітекторами, зокрема європейські бюро об'єдналися в ініціативу Rebuild the Wonderful і координуються українською командою Big City Lab. До команди увійшли архітектурні бюро Do Architects (Литва), Kavakava (Естонія) та Archicon (Угорщина).

Теги: #міносвіти #лісовий

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