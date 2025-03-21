Інтерфакс-Україна

Події

05:17 21.03.2025

Трамп підписав указ про ліквідацію федерального міністерства освіти США

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Президент США Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію міністерства освіти.

"На жаль, експеримент контролю над американською освітою за допомогою федеральних програм і доларів - і непідзвітної бюрократії, яку ці програми і долари підтримують, - явно підвів наших дітей, наших вчителів і наші сім'ї", - сказано в обґрунтуванні указу.

Зокрема, серед закидів федеральному відомству, фігурує те, що воно виконує невластиві функції - управляє портфелем боргів за студентськими кредитами на суму понад 1,6 трильйона доларів. "Міністерство освіти не є банком, і воно повинно повернути банківські функції установі, яка здатна обслуговувати американських студентів", - сказано в указі.

Відтак функції міністерства освіти повинні бути повернуті штатам, контроль за громадянськими правами у сфері освіти - Мін'юсту, а студентські кредити в управління Мінфіну США.

Трамп неодноразово виступав за ліквідацію міністерства освіти. Як повідомляла BBC це стало частини стратегічного "Проєкту 2025", розробленого фондом The Heritage Foundation.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=xVuzAsHylyY

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/03/improving-education-outcomes-by-empowering-parents-states-and-communities/

https://www.bbc.com/news/articles/c977njnvq2do

Теги: #трамп #міносвіти #сша #ліквідація

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