Міноборони Великої Британії фіксує систематичне сповільнення наступу військ РФ - ISW

Швидкість просування Росії в Україні неухильно знижується з листопада 2024 року, повідомляє "Інститут вивчення війни" (ISW) в аналітичному звіті за 6 квітня.

Насамперед ISW наводить дані міноборони Великої Британії, оприлюднені 5 квітня, що з листопада 2024 року швидкість російського просування в Україні зменшується щомісяця, оскільки російські війська захопили приблизно 730 квадратних кілометрів у листопаді 2024 року, 393 квадратних кілометрів у грудні 2024 року, 326 квадратних кілометрів у січні 2025 року та 195 квадратних кілометрів у лютому 2025 року, на 143 квадратних кілометри в березні 2025 року.

ISW має дещо інші результати, а саме що російські сили в Україні отримали приблизно 627 квадратних кілометрів в листопаді 2024 року, 569 квадратних кілометрів у грудні 2024 року, 427 квадратних кілометрів у січні 2025 року, 354 квадратних кілометрів у лютому 2025 року та 203 квадратних кілометри в березні 2025 року.

Натомість, що стосується тенденції зменшення темпів – дослідники ISW та аналітики британського оборонного відомства сходяться. Так само збігаються їх висновки, що однією з причин є успіх контрактакувальних дій ЗСУ на східному напрямку.

"Останніми тижнями українські сили здійснили локалізовані контратаки в Покровському та Торецькому напрямках, відновлюючи втрачені позиції в цих районах і сприяючи уповільненню просування Росії в Україні", - зазначають в ISW.

Джерело: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-6-2025