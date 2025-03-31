Інтерфакс-Україна

Події

14:55 31.03.2025

Лісовий задекларував 1,4 млн грн доходів за 2024 рік

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Лісовий задекларував 1,4 млн грн доходів за 2024 рік
Фото: https://www.facebook.com/oksenlisovyi

 Міністр освіти і науки Оксен Лісовий зазначив 1 млн 402 тис. 513 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2024 рік.

Зокрема, у 2024 році заробітна плата становила весь дохід міністра - 1 402 513 грн, а дружина і син задекларували 717 221 грн доходів.

Також він зазначив у декларації 90,2 тис. грн і 98 дол на банківських рахунках і 100 тис. грн готівкою, а син - 221,2 тис. грн на банківських рахунках і $26 тис. готівкою.

Згідно з декларацією, Лісовий володіє земельною ділянкою (2,5 тис. кв. м) і будинком (68,8 кв. м) у Підгірцях Київської області, будинком (53,1 кв. м) у Медвині Київської області, двома земділянками (2,5 і 3,2 тис. кв. м) і будинком (51,9 кв. м) у Галайках Київської області, дружина - будинком (41,5 кв. м) у Медвині Київської області, а син - квартирою (30,2 кв. м) і нежитловим приміщенням (48,4 кв. м) у Києві.

Також міністр володіє автомобілем ЗАЗ-Daewoo 2003 року випуску, а син - Ford Focus 2016 року випуску.

Крім того, Лісовий володіє 3060 акцій (номінальна вартість (0,25 грн) ВАТ "Укртелеком" і авторським правом на сім комп'ютерних програм.

Як повідомлялося, Лісовий задекларував 548 тис. грн доходів за 2019 рік, 604 тис. грн доходів за 2020 рік, 856 тис. грн доходів за 2021 рік, 853 тис. грн доходів за 2022 рік, 1,5 млн грн доходів за 2023 рік.

Теги: #доходи #декларації #лісовий

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