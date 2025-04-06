У Києві є загиблий внаслідок нічної атаки, 3 постраждалих

Фото: https://t.me/tkachenkotymur/1004

(доповнена після 2-го абзацу інформацією з додаткових джерел, змінений заголовок)

Одна людина загинула, троє отримали поранення внаслідок російської дроново-ракетної атаки в ніч на неділю, повідомляється в телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації.

"Попередньо відомо, що одна людина загинула, троє - поранені (з них 2 - госпіталізовані). Потерпілим надається вся необхідна допомога. Щодо інших постраждалих - інформацію уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, загинула людина у Дарницькому районі міста.

"У Дарницькому районі виявили тіло загиблого внаслідок атаки ворога чоловіка. Він знаходився на вулиці, поруч з епіцентром вибуху. Особу чоловіка встановлюють", - написав він в Телеграм.

За даними поліції Києва, внаслідок російської атаки травми тримали троє чоловіків віком від 36 до 57 років.

"Зафіксовано падіння уламків в Оболонському, Солом’янському та Дарницькому районах Києва. На місцях працюють поліцейські, вибухотехніки, та рятувальники ДСНС", - йдеться в повідомленні поліції у Facebook.