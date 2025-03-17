Міносвіти розіслало в департаменти освіти роз’яснення щодо питань оцінювання результатів навчання в школах відповідно до держстандарту

Міністерство освіти і науки України розіслало в департаменти освіти роз’яснення щодо окремих питань оцінювання результатів навчання відповідно до вимог державного стандарту базової середньої освіти.

Згідно з повідомленням міністерства, у листі надано відповіді на запитання: чому оцінювання має здійснюватися за групами результатів, як спланувати оцінювання за групами результатів, як вивести семестрову оцінку за групами результатів, як вивести річну оцінку та скоригувати (за потреби) семестрове й річне оцінювання, як фіксувати оцінювання за групами результатів у класному журналі (додаткові роз'яснення), які є особливості оцінювання за групами результатів у різних освітніх галузях.

"У листі наведено приклади заповнення класного журналу залежно від того, яку підсумкову роботу вчитель запропонував учням: окремі за кожною групою результатів чи комплексну, за кількома групами. Цей лист уточнює окремі питання щодо оцінювання, проте не є підставою для зміни рішень педагогічної ради в цьому навчальному році", - додали в Міносвіти.

Також у відомстві нагадали, що для спрощення процедур фіксування результатів оцінювання створено робочу групу, яка допоможе якісно опрацювати зворотний звʼязок від освітян щодо процедур фіксації результатів навчання, а також увідповіднити всі нормативно-правові акти щодо оцінювання та розробити пропозиції до впровадження нової системи оцінювання.

З текстом листа можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомлялося, 13 лютого петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом скасувати наказ Міносвіти про затвердження рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на петицію повідомляє, що Міносвіти опрацьовує питання спрощення процедури оцінювання результатів навчання у 5-9 класах шкіл.

17 лютого в Міносвіти заявили, що працює над тим, щоб впровадження нових механізмів оцінювання результатів навчання в "Новій українській школі" стало зрозумілішим.