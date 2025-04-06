Інтерфакс-Україна

Події

09:45 06.04.2025

На фронті за добу відбулося 178 зіткнень, найгарячіший - Покровський напрямок

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На фронті за добу відбулося 178 зіткнень, найгарячіший - Покровський напрямок
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

На фронті минулої доби, 5 квітня, зафіксовані 178 бойових зіткнень підрозділів Сил оборони України з російськими окупантами, найбільше ворог атакував на покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Російські війська завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 99 авіаційних ударів, зокрема скинули 163 керовані авіаційні бомби.

Крім того, ворог здійснив близько 5449 обстрілів, із них 123 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2237 дронів-камікадзе.

На харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі населеного пункту Кам’янка.

На куп’янському напрямку відбулося шість атак росіян. Сили оборони відбивали штурмові дії армії РФ у районах Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.

На лиманському напрямку ворог атакував 26 разів, зокрема намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Новоєгорівки, Новолюбівки, Греківки, Нового, Катеринівки та в бік Зеленої Долини.

На сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять штурмових дій російських військ у районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На краматорському напрямку українські оборонці відбили три атаки росіян у районах Часового Яру та Григорівки.

На торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Курдюмівки, Торецька, Дачного, Леонідівки та Дружби.

На покровському напрямку українські захисники зупинили 75 атак армії РФ у районах населених пунктів Котлярівка, Валентинівка, Олександропіль, Тарасівка, Лисівка, Шевченко, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка та Богданівка.

На новопавлівському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих штурмів у районах населених пунктів Розлив, Костянтинопіль та Бурлацьке. Також росіяни один раз атакували позиції українських захисників біля Рівнополя на Гуляйпільському напрямку.

На оріхівському напрямку, в районі Степового, Малих Щербаків та в бік Малої Токмачки і Новоандріївки, загарбники здійснили чотири безуспішних атаки на позиції українських захисників.

На придніпровському напрямку ворог двічі безуспішно намагався наблизитись до укріплень українських оборонців.

На курському напрямку минулої доби українські воїни відбили 17 російських атак. Ворог здійснив 322 артилерійських обстріли, з них 12 - із реактивних систем залпового вогню. Також російські загарбники завдали 22 авіаційних удари, скинувши 34 КАБи.

Теги: #покровський_напрямок #фронт #генштаб

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