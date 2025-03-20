Трамп підпише указ про початок ліквідації міністерства освіти США - ЗМІ

Президент Дональд Трамп планує у четвер підписати указ про початок ліквідації міністерства освіти США, передає CNN.

За словами джерела видання, Трамп має намір зробити цей крок у другій половині дня у Білому домі.

Також чиновник з адміністрації повідомив, що хоч для повного закриття Міносвіти буде потрібне ухвалення закону Конгресом, проте президент США доручив міністру Лінді Макмехон зробити "усі необхідні кроки для сприяння закриття Міністерства освіти та повернення повноважень у сфері освіти штатам".