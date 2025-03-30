Інтерфакс-Україна

Події

08:10 30.03.2025

Міносвіти працює над зміною підходів до формування переліку наукових фахових видань України

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Міносвіти працює над зміною підходів до формування переліку наукових фахових видань України
Фото: Pixabay

Міністерство освіти і науки працює над зміною підходів до формування переліку наукових фахових видань України.

"У січні цього року Міністерство освіти і науки України створило робочу групу, яка працює над оновленням порядку формування переліку наукових фахових видань. Основна мета — розробити нові, чіткіші і якісніші вимоги до видань, що претендують на присвоєння категорії "Б", - йдеться у повідомленні міністерства.

Відзначається, що таке рішення зумовлено кількома актуальними викликами у сфері наукових публікацій, зокрема: суттєвим зниженням якості наукових публікацій; поширенням недоброчесних практик серед учасників медіасфери, зокрема популяризацією так званих хижацьких практик і видань; відсутністю ефективних інструментів контролю та моніторингу якості видань.

"За майже два місяці ретельної роботи й аналізу міжнародного досвіду робоча група напрацювала нові підходи до присвоєння категорії "Б" найкращим науковим періодичним виданням України", - підкреслили у відомстві.

Так, серед запропонованих змін: цифровізація процесу подання та оцінювання заявок на внесення до Переліку наукових фахових видань України та присвоєння категорії "Б"; запровадження 14 наукових кластерів з обмеженою кількістю видань категорії "Б"; встановлення чітких обов’язкових та додаткових вимог до видань, що претендують на статус категорії "Б"; обов’язкова вимога щодо безоплатних публікацій для аспірантів у виданнях категорії "Б"; трирічний термін дії статусу категорії "Б" та щорічний моніторинг відповідності вимогам; створення спеціалізованої комісії з питань публікаційної етики та формування переліку наукових фахових видань; недопущення недоброчесних і хижацьких практик серед видань категорії "Б", а також їхньої співпраці з так званими "паперовими фабриками"; стимулювання українських періодичних видань до входження в міжнародні бази даних Scopus і Web of Science Core Collection.

У Міносвіти зазначили, що на сьогодні проєкт порядку формування переліку наукових фахових видань знаходиться на громадському обговоренні.

 

 

 

Теги: #міносвіти #видання #вимоги

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