СБУ затримала агента ФСБ, який готував замах на командування ЗСУ в Запоріжжі

Контррозвідка Служби безпеки України затримала члена агентурної мережі Федеральної служби безпеки РФ, який 9 травня готував замах на командування Сил оборони в Запорізькій області.

Як повідомляється на сайті СБУ, напередодні 9 травня було затримано двох організаторів ворожої групи. Згодом було викрито їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки ховав зброю та боєприпаси.

Українська спецслужба розшукала четвертого учасника агентурної мережі ФСБ із позивним "Фантом", який після серії затримань спільників переховувався та намагався уникнути покарання.

"Фігурантом виявився житель обласного центру, колишній військовий, який володів навичками стрільби зі снайперської гвинтівки безшумної стрільби "Вінторєз"... Саме з такої гвинтівки "Фантом" мав здійснити замах на командування бойових підрозділів ЗСУ, що воюють на передовій південного фронту. Для цього російські куратори ворожого снайпера планували облаштувати для нього тайник із засобами ураження", - йдеться в повідомленні.

Після нейтралізації інших учасників агентурної групи на нього знову вийшов представник ФСБ і поставив йому нове завдання - скоригувати ворожий удар по фронтових позиціях ЗСУ із застосуванням російських вогнеметних систем "Солнцепьок". Для збору розвідданих зловмисник намагався використовувати своїх знайомих із фронтових районів Запорізької області.

Його затримано в результаті багатоетапної спецоперації. Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено понад 0,5 тис. набоїв різного калібру, зокрема набої для стрільби зі снайперської гвинтівки.

На підставі зібраних доказів фігуранту планується повідомити про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за ч. 2 ст. 111 КК (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення, наголосили в СБУ.