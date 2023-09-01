Події

10:51 01.09.2023

Удару по аеродрому в Пскові було завдано з території РФ - Буданов

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Удару по аеродрому в Пскові було завдано з території РФ - Буданов

Російські військово-транспортні літаки Іл-76 на авіабазі в Пскові були атаковані дронами, запущеними з території Росії, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв'ю The War Zone.

"Ми працюємо з території Росії", - сказав Буданов, не уточнивши, чи атаку здійснили працівники ГУР чи російські партизани.

Він також відмовився коментувати, які дрони та в якій кількості було використано.

У своїй оцінці бойових пошкоджень Буданов повідомив, що "два було знищено й два серйозно пошкоджено".

Крім цього, проєкту The War Zone вдалося отримати від джерела в розвідці знімок, де видно безпосередній результат одного з ударів. Як пише видання, паливо на борту, можливо, було причиною того, що два інші повністю згоріли.

The War Zone вважає, що знімки свідчать, що, найімовірніше, бомби було скинуто з дрона або дронів під місцевим диспетчерським контролем, що відповідає коментарям Буданова про те, що це був удар, завданий усередині Росії, імовірно, дуже близько до бази, а не з використанням автономних дронів дальньої дії.

"Ця успішна атака порушує додаткові питання про засоби захисту російських сил і їхню здатність протистояти діям дронів над об'єктами вітчизняних авіабаз", - пише The War Zone.

Після нападу минулого місяця на авіабазу Сольці-2 в Росії представник ГУР Андрій Юсов повідомив The War Zone, що його здійснили за вказівкою ГУР люди всередині Росії. Пізніше російські офіційні особи наказали посилити патрулювання навколо цієї бази в пошуках співробітників і будь-якого обладнання, яке вони могли б використовувати.

Іл-76 є основою військової авіації Росії. Буданов зазначив, що ГУР спеціально націлилося на ці літаки, оскільки вони перебувають у робочому стані й використовуються для "перевезення військових вантажів і десантників із повітрянодесантних військ".

 

Теги: #дрони #буданов #гур_міноборони

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