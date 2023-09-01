Росія створила підводний бар'єр із затоплених кораблів для запобігання атакам на міст через Керченську протоку - британська розвідка

РФ значною мірою залежить від моста через Керченську протоку й поромів для його перетину і станом на 29 серпня створила підводний бар'єр із затоплених кораблів і захисних бонів для запобігання атакам безпілотних надводних транспортних засобів на міст, повідомляють у звіті, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в п'ятницю вранці.

"Росія використовує низку засобів пасивного захисту, як-от генератори диму і підводні бар'єри, поряд із заходами активного захисту, як-от системи ППО, щоб підвищити живучість водних переходів і мінімізувати збитки від майбутніх атак. Важливість моста і для логістики, і для символіки російської окупації зумовлює вжиття таких великих заходів захисту", - йдеться в повідомленні.

Захист включає розміщення кількох суден на південь від мосту, які стоять на відстані 160 м одне від одного. Вони розташовані в тому ж місці, де 17 липня сталася атака українського морського дрона.

"Раніше, у вересні 2022 року, ВМФ Росії протягом кількох днів випробовував на баржах радіолокаційні пастки, ймовірно, для стримування ракет радіолокаційного пошуку. Інші контрзаходи щодо захисту мосту включають використання встановлених на вантажівках димогенераторів TDA-3, навчання були проведені 24 травня 2023 року. Цей дим було активовано для стримування повітряних загроз, що наближаються, 12 серпня 2023 року", - розповіли в британській розвідці.