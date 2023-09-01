Кількість переселенців із вересня 2022 року збільшилася на 300 тис. осіб - Верещук

В Україні майже п’ять мільйонів внутрішньо переміщених осіб (ВПО), повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Станом на сьогодні у нас 4 млн 965 тис. (переселенців - ІФ-У). Якщо ми кажемо про 1 вересня 2022 року, то це було десь 4,6 млн, тобто плюс 300 тис. у нас за цей рік, це велика кількість", - сказала Верещук в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Віцепрем'єрка зазначила, що внутрішньо переміщені особи - це не лише ті, хто безпосередньо перемістився, а також ті, хто втратив житло внаслідок обстрілів.