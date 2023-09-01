У Запорізькій області за минулу добу постраждав 21 населений пункт, трьох людей поранено

За минулу добу від терору військовослужбовців Росії постраждав 21 населений пункт у Запорізькій області - зафіксовано 95 ударів, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко в телеграм-каналі.

За його інформацією, три людини поранені. "Унаслідок артилерійських ударів по Гуляйполю травмовано 52-річну жінку та 67-річного чоловіка, окрім цього поранення дістав чоловік 59 років, який потрапив під артобстріл в Оріхові, - усіх доправлено до лікувального закладу", - написав Малашко.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, поінформував він.