Пентагон замовив ракети AMRAAM для України на суму $192 млн.

Міністерство оборони США уклало контракт із Raytheon Missiles and Defense на постачання Україні ракет середньої дальності AMRAAM на суму $192 млн.

"Цей контракт передбачає закупівлю компанією Raytheon бойової зброї AMRAAM з різних джерел. Роботи виконуватимуться в Тусоні, штат Арізона, і, як очікується, буде завершено до 29 листопада 2024 року", - сказано на сайті Пентагону.

Кількість ракет та терміни постачання не уточнюються.

Ракети закуплять коштом із фонду Ініціативи сприяння безпеці в Україні.