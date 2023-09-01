Події

06:59 01.09.2023

Пентагон замовив ракети AMRAAM для України на суму $192 млн.

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Пентагон замовив ракети AMRAAM для України на суму $192 млн.

Міністерство оборони США уклало контракт із Raytheon Missiles and Defense на постачання Україні ракет середньої дальності AMRAAM на суму $192 млн.
"Цей контракт передбачає закупівлю компанією Raytheon бойової зброї AMRAAM з різних джерел. Роботи виконуватимуться в Тусоні, штат Арізона, і, як очікується, буде завершено до 29 листопада 2024 року", - сказано на сайті Пентагону.
Кількість ракет та терміни постачання не уточнюються.
Ракети закуплять коштом із фонду Ініціативи сприяння безпеці в Україні.

 

Теги: #сша #україна #поставка #ракети

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