Окупанти 27 разів обстріляли Сумщину за добу – ОВА

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 27 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 167 вибухів, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) у Telegram.

Обстрілів зазнали Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська, Путивльська, Краснопільська, Хотинська, Есманська, Великописарівська, Шалигінська громади.

Зокрема, по Новослобідській громаді окупанти вели мінометні (8 вибухів) та артилерійські (6 вибухів) обстріли.

"Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено трактор та вантажний автомобіль", - інформує ОВА.

По Краснопільській громаді росіяни вдарили з мінометів (5 вибухів), внаслідок чого пошкоджено лінію електропередач. Окрім цього, був гранатометний обстріл (АГС) (15 вибухів).

Есманську громаду противник атакував з артилерії (САУ) (3 вибухи), також скинув один вибуховий пристрій із безпілотника.

По Білопільській громаді ворог вів обстріл із мінометів (11 вибухів) та гранатометів (АГС) (24 вибухи).

Середино-Будська та Великописарівська громади постраждали від мінометного обстрілу 56 та вісім вибухів відповідно.

На територію Путивльської громади росіяни скинули сім мін.

У Хотинській громаді зафіксовано артобстріли (12 вибухів) та мінометний обстріл (7 вибухів).

Шалігінська громада постраждала від артобстрілу (3 вибухи).