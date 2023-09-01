Події

04:41 01.09.2023

Окупанти 27 разів обстріляли Сумщину за добу – ОВА

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Окупанти 27 разів обстріляли Сумщину за добу – ОВА

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 27 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 167 вибухів, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) у Telegram.
Обстрілів зазнали Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська, Путивльська, Краснопільська, Хотинська, Есманська, Великописарівська, Шалигінська громади.
Зокрема, по Новослобідській громаді окупанти вели мінометні (8 вибухів) та артилерійські (6 вибухів) обстріли.
"Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено трактор та вантажний автомобіль", - інформує ОВА.
По Краснопільській громаді росіяни вдарили з мінометів (5 вибухів), внаслідок чого пошкоджено лінію електропередач. Окрім цього, був гранатометний обстріл (АГС) (15 вибухів).
Есманську громаду противник атакував з артилерії (САУ) (3 вибухи), також скинув один вибуховий пристрій із безпілотника.
По Білопільській громаді ворог вів обстріл із мінометів (11 вибухів) та гранатометів (АГС) (24 вибухи).
Середино-Будська та Великописарівська громади постраждали від мінометного обстрілу 56 та вісім вибухів відповідно.
На територію Путивльської громади росіяни скинули сім мін.
У Хотинській громаді зафіксовано артобстріли (12 вибухів) та мінометний обстріл (7 вибухів).
Шалігінська громада постраждала від артобстрілу (3 вибухи).

 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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