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21:00 31.08.2023

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт поліцейського, який вистрілив у чоловіка в Дніпрі

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Суд відправив під цілодобовий домашній арешт поліцейського, який вистрілив у чоловіка в Дніпрі

У Дніпрі суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту поліцейському, який смертельно поранив чоловіка, повідомляє Патрульна поліція України в телеграмі у четвер увечері.

"Щойно в Дніпрі закінчилося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу патрульному Єгору Звонкову. (...)Рішення суду - запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 30 жовтня 2023 року", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на засіданні були присутні патрульні, керівництво управління патрульної поліції в Дніпропетровській області, громадськість і ЗМІ.

Як раніше уточнили в "Суспільному", прокурор клопотав про арешт на 60 днів без права на заставу, водночас адвокати патрульного вважають підозру в умисному вбивстві необґрунтованою і просили про особисте зобов'язання, домашній арешт або звільнення під заставу. До того ж відомо, що підозрюваний брав участь у засіданні онлайн, оскільки не прибув до суду за станом здоров'я. Поліцейський своєї провини не визнає.

Як повідомлялося, у Дніпрі 29 серпня поліцейські почали переслідувати автомобіль, який порушив правила дорожнього руху і не реагував на прохання зупинитися. Патрульні змогли наздогнати автомобіль, проте пасажири, зокрема жінка за кермом автівки, відмовилися з нього виходити.

В автомобілі також були чоловік і двоє дітей. Виникла сутичка, під час якої чоловік ударив жінку-правоохоронця в обличчя, а іншого поліцейського кинув на землю через себе. Після цього патрульний вистрілив у порушника. Ним виявився місцевий житель Джумбері Сілогава. Від отриманих вогнепальних поранень він помер.

Після опублікування відео з камер поліцейських стало відомо, що за кермом автомобіля в момент порушення був чоловік. У крові загиблого експертиза виявила алкоголь - 2,48 проміле, що відповідає пляшці міцного алкоголю.

За фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень поліцейського було затримано, триває слідство.

31 серпня в Дніпрі відкрили кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських.

 

 

 

Теги: #суд #дніпро #поліцейський

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