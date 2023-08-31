Трамп не визнав своєї провини у справі про втручання у вибори в Джорджії

Експрезидент США Дональд Трамп заявив про свою невинність у справі про втручання у вибори в Джорджії і відмовився бути присутнім під час офіційного висунення обвинувачень, повідомляє в четвер Associated Press.

Він заявив, що відмовляється від явки до суду та участі в офіційному пред'явленні обвинувачень, яке призначено на 6 вересня. Агентство AP зі свого боку зазначає, що в нього є таке право.

"Суддя Вищого суду округу Фултон Скотт МакАфі призначив слухання щодо пред'явлення обвинувачень Трампу і 18 іншим обвинуваченим у цій справі на 6 вересня. Заява суду про відмову від пред'явлення обвинувачень означає, що Трампу не доведеться на них з'являтися", - зазначено в повідомленні.

Раніше деякі з 18 осіб, які обвинувачуються разом із Трампом, також відмовилися бути присутніми на цій процедурі.

Велике журі присяжних Джорджії раніше ухвалило рішення пред'явити Трампу і групі з 18 осіб обвинувачення в спробах скасувати результати президентських виборів 2020 року в штаті.

Колишнього президента обвинувачують за 13 пунктами, серед яких змова з метою фальсифікації та подання неправдивих документів, а також порушення закону штату про боротьбу з рекетом і корупцією, підбурювання до порушення присяги державними службовцями. Раніше судова влада Джорджії погодилася залишити Трампа на волі в обмін на заставу.