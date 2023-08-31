Сапери знешкодили 5 російських мін на шляху місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС - Тарнавський

Українські сапери знешкодили п'ять ворожих протипіхотних мін на шляху місії представників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Це один з етапів сьогоднішньої ротації представників МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Сапери зі складу підрозділів, що діють на запорізькому напрямку, знешкодили п'ять російських протипіхотних мін на шляху місії", - написав Тарнавський у своєму телеграм-каналі в четвер, додавши до допису відео.