Події

18:11 31.08.2023

Сапери знешкодили 5 російських мін на шляху місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС - Тарнавський

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Сапери знешкодили 5 російських мін на шляху місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС - Тарнавський

Українські сапери знешкодили п'ять ворожих протипіхотних мін на шляху місії представників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Це один з етапів сьогоднішньої ротації представників МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Сапери зі складу підрозділів, що діють на запорізькому напрямку, знешкодили п'ять російських протипіхотних мін на шляху місії", - написав Тарнавський у своєму телеграм-каналі в четвер, додавши до допису відео.

 

Теги: #міни #заес

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