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18:05 31.08.2023

Шмигаль обговорив із Домбровскісом експорт української аграрної продукції

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом експорт української аграрної продукції.

"Подякував Європейській комісії за всебічну підтримку в розмові з виконавчим віцепрезидентом Валдісом Домбровскісом. Обговорили питання експорту української аграрної продукції. Тісно координуємо це питання з Єврокомісією в рамках спільної координаційної платформи. Позиція України - односторонні обмеження з боку країн ЄС неприйнятні в умовах повномасштабної війни та спроб Росії заблокувати Чорноморський зерновий коридор", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в четвер.

Водночас, за словами прем'єра, напрацьовуються рішення, спрямовані, зокрема, на розвиток альтернативних логістичних шляхів.

"Окрема увага на фінансовому блоці. Подякував за макрофінансову підтримку та ініціативу ЄС Ukraine Facility на EUR50 млрд, що розрахована на чотири роки. Працюємо над запуском цієї програми. Цінуємо солідарність Євросоюзу та розраховуємо на подальшу непохитну підтримку", - підсумував Шмигаль.

Теги: #агропродукція #домбровскіс #шмигаль

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