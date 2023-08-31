У МЗС України уважно стежать за розвитком подій у Габоні

У Міністерстві закордонних справ України уважно стежать за розвитком подій у Габонській Республіці, украй тривожними є повідомлення про спробу силової зміни легітимної влади, ідеться в коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка.

"Наголошуємо на необхідності дотримання положень національного законодавства Габону та норм міжнародного права, вжиття заходів задля недопущення дестабілізації внутрішньополітичної ситуації, що матиме подальший негативний вплив на регіон Західної та Центральної Африки", - йдеться в коментарі.

У відомстві зазначили, що в разі потрапляння в надзвичайну ситуацію громадяни України можуть звертатися на гарячу лінію посольства України в Сенегалі: +221 77 454 5563, +221 78 475 20 13, або на email: consul_ua@mfa.gov.ua, або на гарячу лінію МЗС України: +38 044 238 15 88, або на email: cons_or@mfa.gov.ua.

Раніше повідомлялося, що група військових у Габоні в ефірі суспільного телебачення оголосила про скинення президента країни Алі Бонго Ондімби, який перебуває при владі 14 років, а в суботу його переобрали на третій термін. Згідно з результатами президентських виборів, він заручився підтримкою 64,27% виборців. Водночас організатори перевороту оголосили підсумки виборів недійсними, розпустили всі інститути влади, а кордони країни закрили до подальшого розпорядження.

Уже в сам день голосування за дві години до закриття дільниць Альбер Ондо Осса, основний суперник Бонго Ондімби, заявив про перемогу й закликав його безкровно передати владу. При цьому Ондо Осса звинуватив прихильників Бонго Ондімби в шахрайстві.

Associated Press нагадує, що родина Бонго Ондімби була при владі в Габоні 55 років, підтримувала тісні зв'язки з Францією. Алі Бонго Ондімба наприкінці червня зустрічався в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном. У Габоні розміщений французький контингент із 400 військових.

Агентство зазначає, що в разі успіху путчу в Габоні він стане восьмим, що стався з 2020 року в країнах Західної та Центральної Африки. Водночас, на відміну від Нігеру, Малі, Буркіна-Фасо, Габон не зіткнувся із загрозою ісламських радикалів, а, будучи членом ОПЕК, вів видобуток нафти і вважався відносно стабільною країною. Однак, за даними за 2020 рік, 40% громадян країни віком 15-24 років були безробітними, а ціни в Габоні постійно зростали.