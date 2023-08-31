У Дніпрі відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських

У Дніпрі відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських, повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі ГУНП у Дніпропетровській області внесли за ст. 348 Кримінального кодексу України. Обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних поліцейських будуть встановлені слідчим шляхом", - повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області в четвер.

За посягання на життя працівника поліції передбачено покарання - від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Як повідомлялося, у Дніпрі 29 серпня поліцейські почали переслідувати автомобіль, який порушив правила дорожнього руху й не реагував на прохання зупинитися. Патрульні змогли наздогнати автомобіль, проте пасажири, зокрема жінка за кермом автівки, відмовилися з нього виходити.

В автомобілі також були чоловік і двоє дітей. Виникла сутичка, під час якої чоловік ударив жінку-правоохоронця в обличчя, а іншого поліцейського кинув на землю через себе. Після цього патрульний вистрілив у порушника. Ним виявився місцевий житель Джумбері Сілогава. Від отриманих вогнепальних поранень він помер.

Після оприлюднення відео з камер поліцейських стало відомо, що за кермом автомобіля в момент порушення був чоловік. У крові загиблого експертиза виявила алкоголь - 2,48 проміле, що відповідає пляшці міцного алкоголю.

За фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень поліцейського затримано, триває слідство.