Події

15:36 31.08.2023

У Дніпрі відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських

2 хв читати
У Дніпрі відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських

У Дніпрі відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських, повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі ГУНП у Дніпропетровській області внесли за ст. 348 Кримінального кодексу України. Обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних поліцейських будуть встановлені слідчим шляхом", - повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області в четвер.

За посягання на життя працівника поліції передбачено покарання - від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Як повідомлялося, у Дніпрі 29 серпня поліцейські почали переслідувати автомобіль, який порушив правила дорожнього руху й не реагував на прохання зупинитися. Патрульні змогли наздогнати автомобіль, проте пасажири, зокрема жінка за кермом автівки, відмовилися з нього виходити.

В автомобілі також були чоловік і двоє дітей. Виникла сутичка, під час якої чоловік ударив жінку-правоохоронця в обличчя, а іншого поліцейського кинув на землю через себе. Після цього патрульний вистрілив у порушника. Ним виявився місцевий житель Джумбері Сілогава. Від отриманих вогнепальних поранень він помер.

Після оприлюднення відео з камер поліцейських стало відомо, що за кермом автомобіля в момент порушення був чоловік. У крові загиблого експертиза виявила алкоголь - 2,48 проміле, що відповідає пляшці міцного алкоголю.

За фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень поліцейського затримано, триває слідство.

Теги: #дніпро #поліцейські #кримінальне_провадження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:21 31.08.2023
Увечері в Дніпрі горіла п'ятиповерхівка, рятувальники вивели з квартир понад 40 осіб, із них 4 дітей

Увечері в Дніпрі горіла п'ятиповерхівка, рятувальники вивели з квартир понад 40 осіб, із них 4 дітей

19:49 30.08.2023
У крові загиблого в інциденті за участю поліцейських у Дніпрі виявлено алкоголь - 2,48 проміле

У крові загиблого в інциденті за участю поліцейських у Дніпрі виявлено алкоголь - 2,48 проміле

18:18 30.08.2023
Очільник МВС про інцидент у Дніпрі: Якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства

Очільник МВС про інцидент у Дніпрі: Якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства

11:33 30.08.2023
Випадок у Дніпрі, де поліцейський застрелив нетверезого водія, має навчити всіх, що є права та обов'язки - перший заступник голови патрульної поліції

Випадок у Дніпрі, де поліцейський застрелив нетверезого водія, має навчити всіх, що є права та обов'язки - перший заступник голови патрульної поліції

00:46 30.08.2023
ДБР порушило справу проти поліцейського за перевищення повноважень у Дніпрі, що спричинило загибель людини

ДБР порушило справу проти поліцейського за перевищення повноважень у Дніпрі, що спричинило загибель людини

12:25 24.08.2023
Кількість постраждалих у Дніпрі збільшилася до 10 осіб - голова ОВА

Кількість постраждалих у Дніпрі збільшилася до 10 осіб - голова ОВА

04:12 24.08.2023
Окупанти вночі атакували Дніпро, є постраждалі

Окупанти вночі атакували Дніпро, є постраждалі

10:34 18.08.2023
СБУ затримала в Дніпрі агента російської розвідки, який діяв під прикриттям волонтерського фонду

СБУ затримала в Дніпрі агента російської розвідки, який діяв під прикриттям волонтерського фонду

08:48 15.08.2023
У Дніпрі внаслідок ракетної атаки зруйновано спортивний об'єкт

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки зруйновано спортивний об'єкт

07:55 15.08.2023
У Дніпрі внаслідок нічної атаки РФ по підприємству постраждали дві людини

У Дніпрі внаслідок нічної атаки РФ по підприємству постраждали дві людини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба: На неформальній зустрічі глав МЗС ЄС ми домовилися про рішення, яких нам потрібно досягнути за вересень-грудень

Мотивація українських військ вища, ніж російських, і не слабшає - Зеленський

Україні потрібно близько 160 винищувачів F-16, щоб не дати Росії домінувати в повітряному просторі - Зеленський

Зеленський повідомив про успішне застосування далекобійної зброї українського ВПК: уражено ціль за 700 км

Керівник ювенальних прокурорів: Є сотні випадків передачі українських дітей у сім'ї російських громадян

ОСТАННЄ

У Києві та області у вихідні оголошено надзвичайну пожежну небезпеку

Резніков подякував Воллесу: Він подав приклад, його авторитет надихнув інші країни приєднатися до допомоги Україні

САП і НАБУ повідомили про підозру в розкраданні зерна на 23 млн грн двом директорам підприємств

Україна зацікавлена у французьких винищувачах Rafale - Кулеба

Понад 1,6 тис. об'єктів культурної інфраструктури України постраждали через російську агресію - Мінкультури

У МЗС України уважно стежать за розвитком подій у Габоні

У Києві з 25 вересня вводять перепустки нового формату для пересування під час комендантської години, старі потрібно буде здати - Попко

Майже 180 тис. громадян помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи - Верещук

П'єро Чиполлоне змінить Фабіо Панетту в керівництві ЄЦБ

У МЗС України розраховують, що Туреччина припинить спроби РФ налагодити експорт зернових у Чорному морі без відновлення українського експорту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА