Зеленський: Якщо не зупинити корупцію в рамках закону, то це загрожує самій єдності країни

У разі, якщо корупцію не буде зупинено в рамках закону, то це загрожує демотивацією людей, їхньої віри в перемогу і загрожує самій єдності країни, заявив президент України Володимир Зеленський.

В інтерв'ю португальському телеканалу RTP президент знову наголосив на необхідності законодавчо прирівняти корупцію до державної зради, вважаючи, що "у воєнний час до питання про корупційні ризики потрібно підходити набагато серйозніше, ніж у мирний".

Він також визнав, що "у зв'язку з війною люди перебувають під великим тиском і саме тому ми не можемо ризикувати жодними, нехай навіть незначними, моментами корупції".

"Люди борються, захищають свої будинки, своїх дітей, ділять свої пенсії та зарплати з військовими, а не зі своїми дітьми", - сказав він.

"Якщо не зупинити корупцію в рамках закону, то це загрожує демотивацією людей, їхньої віри в перемогу, в Україну і загрожує самій єдності країни", - сказав Зеленський.

Водночас президент не погодився з тим, що корупція в Україні існує скрізь, однак заявив, що "ми не маємо права мати корупцію на жодному рівні".