У школах Полтавської області планують впровадити польську мову як іноземну

Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький заявляє, що в області планують впроваджувати польську мову як іноземну в школах.

"Плануємо впроваджувати польську мову як іноземну в школах Полтавщини. Реалізуємо ініціативу в межах проєкту "Зміцнення громадянського суспільства через впровадження партисипативних та інклюзивних рішень", - написав Біленький у фейсбуці у четвер.

Зокрема, планується провести кемп для вчителів польської мови, який включатиме поїздку до Кракова на 10 днів. Також передбачено семінари в школах області з польськими та англомовними волонтерами. Крім того, передбачається проводити конкурси та олімпіади для учнів.

"Упевнений, що це черговий крок до інтеграції Полтавщини у сферу культури, історії та географії Польщі. Маємо співпрацювати з міжнародними партнерами для розвитку України", - підсумував Біленький.