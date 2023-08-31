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13:15 31.08.2023

У школах Полтавської області планують впровадити польську мову як іноземну

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У школах Полтавської області планують впровадити польську мову як іноземну

Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький заявляє, що в області планують впроваджувати польську мову як іноземну в школах.

"Плануємо впроваджувати польську мову як іноземну в школах Полтавщини. Реалізуємо ініціативу в межах проєкту "Зміцнення громадянського суспільства через впровадження партисипативних та інклюзивних рішень", - написав Біленький у фейсбуці у четвер.

Зокрема, планується провести кемп для вчителів польської мови, який включатиме поїздку до Кракова на 10 днів. Також передбачено семінари в школах області з польськими та англомовними волонтерами. Крім того, передбачається проводити конкурси та олімпіади для учнів.

"Упевнений, що це черговий крок до інтеграції Полтавщини у сферу культури, історії та географії Польщі. Маємо співпрацювати з міжнародними партнерами для розвитку України", - підсумував Біленький.

 

Теги: #школи #полтавська_область #польська_мова

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