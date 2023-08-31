Події

13:10 31.08.2023

На мелітопольському напрямку українські сили мали успіх і просунулися в глибину оборони ворога - Нацгвардія

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На мелітопольському напрямку українські сили мали успіх і просунулися в глибину оборони ворога - Нацгвардія

Підрозділи Нацгвардії у взаємодії зі Збройними силами України просуваються на мелітопольському напрямку, повідомив в. о. директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

За його словами, "на мелітопольському напрямку особовий склад штурмових груп бригад "Гвардії наступу" у взаємодії з підрозділами ЗСУ за окремими напрямками мав успіх і просунувся в глибину оборони ворога".

"Під час проведення наступальних дій гвардійці ліквідували роту загарбників і захопили їхні позиції, а поблизу Новопрокопівки знищили МТЛБ противника", - сказав Уршалович на брифінгу в Military Media Center.

 

Теги: #нацгвардія #просування

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