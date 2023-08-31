Керівник ювенальних прокурорів: Важливо, щоб у МКС не було перешкод у розслідуванні депортації українських дітей та інших злочинів РФ

Ювенальні прокурори орієнтуються на національну правову систему в розслідуванні кейса депортації українських дітей і максимально сприяють Міжнародному кримінальному суду (МКС) у зборі доказів, щоб спільними зусиллями притягнути винних до відповідальності.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" керівниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора України Юлія Усенко розповіла, що у справі щодо депортації українських дітей ювенальні прокурори співпрацюють із МКС у межах національного законодавства та в межах мандата роботи МКС.

"У цій співпраці є два напрями: виконуємо прохання за запитами на надання інформації, матеріалів і оперативно реагуємо на надання дозволів на проведення процесуальних дій представникам Міжнародного суду на території України", - зазначила вона.

Усенко наголосила: "Важливо, щоб МКС не мав жодних перешкод для проведення тих процесуальних дій, які є важливими для доведення факту злочинів РФ, зокрема, депортації українських дітей".

"Рівень МКС - це, звісно, вище військо-політичне керівництво рф, яке має імунітети. Найбільший тягар припаде на національну систему правосуддя, за нами - середня ланка осіб, які причетні до примусового переміщення та депортації, та безпосередні виконавці", - пояснила Усенко.

За словами керівниці департаменту, факти в матеріалах ювенальних прокурорів і МКС у справі про депортацію можуть бути однаковими, але розслідування не залежать одне від одного і проводяться з урахуванням принципу компліментарності.

Усенко уточнила, що у МКС також є своя методика розслідування, процедури і правила.

Відповідаючи на запитання про те, чиїми зусиллями можна домогтися справедливості та притягнення до відповідальності винних, начальниця департаменту сказала: "Спільними. Реально спільними. У деяких речах ми вчимося у МКС, зокрема, в тому, що стосується правової кваліфікації, тому що у них є колосальний досвід у міжнародних трибуналах, у той час як ми зіткнулися вперше з розслідуванням міжнародних злочинів, особливо щодо дітей".

Керівниця ювенальних прокурорів розповіла, що видача МКС ордера на арешт президенту РФ саме у справі про депортацію дітей стала для українських прокурорів потужною мотивацією. "Оголосити про ордер на арешт президенту рф - це дуже серозний виклик міжнародній спільноті. МКС не побоявся цього зробити - це показує їхню принциповість, незалежність та об'єктивність", - додала Усенко.

За її словами, у своїй роботі ювенальні прокурори орієнтуються на національну правову систему, але не меншим пріоритетом є максимальне сприяння МКС.

"Розуміємо, що можемо допомогти ще якісніше, збираючи докази. Ми хочемо бачити причетних до цього міжнародного злочину на лаві підсудних у Гаазі!" - підсумувала Усенко.