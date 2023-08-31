Окупанти обстріляли Середину-Буду та 12 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях

Російські окупанти обстріляли минулої доби м. Середина-Буда та села Винторівка, Ходине, Соснівка, Шалигине Шосткинського району, с. Козаче Конотопського району Сумської області, а також села Гасичівка Чернігівського району, Медведівка, Карповичі, Грем'яч, Буда-Воробʼївська, Михальчина Слобода Новгород-Сіверського району та Клюси Корюківського району Чернігівської області, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ".

"Чернігівська область. Семенівська громада: Медведівка - 15 приходів, ймовірно міномет 120 мм; Карповичі - 52 приходи, ймовірно міномет 82 мм; шість приходів, ймовірно міномет 120 мм. Сновська громада: Клюси - п'ять приходів, імовірно міномет 120 мм. Новгород-Сіверська громада: Грем'яч - п'ять приходів, імовірно міномет 120 мм; Буда-Воробʼївська - два приходи, імовірно, ствольна артилерія; Михальчина Слобода - 12 приходів, імовірно міномет 120 мм; шість приходів, імовірно, ствольна артилерія. Городнянська громада: Гасичівка - дев'ять приходів, імовірно ствольна артилерія", - ідеться в повідомленні.

"Сумська область. Шосткинський район: Середина-Буда - чотири приходи, ймовірно міномет 120 мм; Винторівка - шість приходів, імовірно міномет 82 мм; Ходине - 23 приходи, імовірно РСЗВ; Соснівка - шість приходів, імовірно міномет 120 мм; Шалигине - чотири приходи, імовірно САУ. Конотопський район: Козаче - сім приходів, ймовірно міномет 120 мм", - повідомили в ОК "Північ".

Інформації про загиблих серед місцевого населення не зафіксовано.

Усі населені пункти, що потрапили під обстріл, розташовані поблизу державного кордону з РФ. Загалом за добу нараховано 17 обстрілів (168 вибухів) із різних видів озброєння.