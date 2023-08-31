Унаслідок обстрілу Мирного Донецької області загинув охоронець сільгосппідприємства

У с. Мирному (Слов'янська міська громада Донецької області) внаслідок нічного обстрілу сільгосппідприємства загинув його працівник, повідомив голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"У Слов'янську знову недобрий ранок. На жаль, місто знову було обстріляне. Чотири вибухи вночі. Прильоти в сільгосппідприємства, розташовані в селищі Мирному. Один загиблий - охоронець підприємства", - написав Лях у фейсбуці у четвер уранці.