Події

10:14 31.08.2023

Унаслідок обстрілу Мирного Донецької області загинув охоронець сільгосппідприємства

1 хв читати

У с. Мирному (Слов'янська міська громада Донецької області) внаслідок нічного обстрілу сільгосппідприємства загинув його працівник, повідомив голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"У Слов'янську знову недобрий ранок. На жаль, місто знову було обстріляне. Чотири вибухи вночі. Прильоти в сільгосппідприємства, розташовані в селищі Мирному. Один загиблий - охоронець підприємства", - написав Лях у фейсбуці у четвер уранці.

Теги: #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:49 20.08.2023
За добу внаслідок обстрілів РФ Торецька поранено одного мирного жителя та пошкоджено 12 будинків

За добу внаслідок обстрілів РФ Торецька поранено одного мирного жителя та пошкоджено 12 будинків

00:30 19.08.2023
Унаслідок обстрілу "Пункту незламності" в Часовому Яру поранено чотирьох людей

Унаслідок обстрілу "Пункту незламності" в Часовому Яру поранено чотирьох людей

09:56 16.08.2023
Унаслідок російських обстрілів Донеччини загинули четверо людей, семеро дістали поранення - голова ОВА

Унаслідок російських обстрілів Донеччини загинули четверо людей, семеро дістали поранення - голова ОВА

07:58 16.08.2023
Українські військові евакуювали трьох людей похилого віку з Урожайного Донецької області

Українські військові евакуювали трьох людей похилого віку з Урожайного Донецької області

10:47 15.08.2023
Унаслідок російських обстрілів Донеччини за добу є руйнування, загинули три людини, п'ятеро дістали поранення

Унаслідок російських обстрілів Донеччини за добу є руйнування, загинули три людини, п'ятеро дістали поранення

11:50 12.08.2023
За добу внаслідок обстрілів на Донеччині загинули дві людини, одна поранена - ОВА

За добу внаслідок обстрілів на Донеччині загинули дві людини, одна поранена - ОВА

09:44 11.08.2023
У Донецькій області за минулу добу внаслідок обстрілів одна людина загинула - ОВА

У Донецькій області за минулу добу внаслідок обстрілів одна людина загинула - ОВА

09:35 10.08.2023
Унаслідок обстрілів загинули троє жителів Донецької області: двоє в Зарічному та один у Часовому Ярі - ОВА

Унаслідок обстрілів загинули троє жителів Донецької області: двоє в Зарічному та один у Часовому Ярі - ОВА

10:39 08.08.2023
СБУ викрила на Донеччині жіночу агентурну мережу, яка працювала на ФСБ і "вагнерівців"

СБУ викрила на Донеччині жіночу агентурну мережу, яка працювала на ФСБ і "вагнерівців"

10:51 06.08.2023
Окупанти обстрілювали Красногорівку, Курахівку та Авдіївку Донецької області - голова ОВА

Окупанти обстрілювали Красногорівку, Курахівку та Авдіївку Донецької області - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Відставка Резнікова з посади міністра оборони відбудеться наступного тижня, після чого він стане послом України у Великій Британії

Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів і 31 артилерійську систему ворога

На фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень, Сили оборони продовжують просуватися на мелітопольському напрямку

Завдяки сумнівним рішенням ВЛК за кордон виїхали тисячі людей - Зеленський

Продовжуємо переговори про додаткові поставки систем ППО - Зеленський

ОСТАННЄ

Кулеба провів зустріч з іспанським колегою: Початок переговорів щодо вступу України до ЄС у 2023 році - головний пріоритет

Прем'єр Великої Британії схвалив відставку глави Міноборони Воллеса

Блокування РФ українських портів і торгівлі провокує голод у світі - торгпред України

До українських шкіл у 2023/2024 навчальному році підуть 340 тисяч першокласників - Міносвіти

Парламент доопрацює законопроєкти про обіг зброї та самооборону до кінця року - Арахамія

Понад 60 людей загинули під час пожежі в центрі Йоганнесбурґа

Арахамія: Пакет документів щодо реформування ВЛК буде ухвалено до кінця 2023 року

В 11 країнах Європи зареєстровано випадки захворювання на сальмонельоз

Директор департаменту КП "Київтеплоенерго" та підрядник підозрюються в закупівлі насосів за завищеними цінами

Окупанти 89 разів обстріляли Запорізьку область, поранено чоловіка, зруйновано будинки та інфраструктуру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА