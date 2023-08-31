В 11 країнах Європи зареєстровано випадки захворювання на сальмонельоз

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, зараження сальмонельозом зафіксовано в 11 європейських країнах, повідомляють бельгійські ЗМІ.

Загалом зареєстровано 134 випадки сальмонельозу через споживання зараженого курячого м'яса в Австрії, Бельгії, Німеччині, Данії, Ірландії, Нідерландах, Норвегії, Словенії, Фінляндії, Франції, Швеції.

На Данію припадає щонайменше 97 хворих. В Австрії зареєстровано одну смерть від захворювання на сальмонельоз. Більшість заражень зафіксовано в період із січня до серпня.

ЗМІ зазначають, що два тижні тому санітарна влада Австрії висловлювала занепокоєння ймовірним зв'язком між захворюваннями на сальмонельоз і курячими напівфабрикатами з Польщі. З'ясувалося, що майже всі хворі скуштували шашлики з курятини польського виробництва.