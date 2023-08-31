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09:29 31.08.2023

Директор департаменту КП "Київтеплоенерго" та підрядник підозрюються в закупівлі насосів за завищеними цінами

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Директор департаменту КП "Київтеплоенерго" та підрядник підозрюються в закупівлі насосів за завищеними цінами

Правоохоронці повідомили про підозру директору департаменту КП "Київтеплоенерго" і підряднику за фактом розтрати бюджетних коштів під час закупівлі обладнання для тепломереж, збитки столичної громади від угоди оцінюють у 700 тис. грн, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру директору департаменту КП "Київтеплоенерго" та директору приватного підприємства за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час здійснення закупівлі насосів (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться в повідомленні пресслужби в четвер.

Як повідомляється, у 2020 році між КП "Київтеплоенерго" і приватним підприємством було укладено договір про закупівлю товарів - насосів і компресорів. "Підозрювані, достовірно знаючи, що ціну на насоси у кількості 62 штук завищено та усвідомлюючи наслідки своїх дій, вчинили розтрату коштів КП "Київтеплоенерго" в особливо великих розмірах. Відповідно до висновків судових товарознавчої та економічної експертиз сума збитків, завданих територіальній громаді міста Києва, становить близько 700 тис. грн", - інформує прокуратура столиці.

Правоохоронці вирішують питання про застосування щодо обох підозрюваних запобіжних заходів та відсторонення від обійманої посади чиновника. Також під час слідства буде надано правову оцінку діям інших посадових осіб комунального підприємства.

Санкція статті передбачає від семи до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.

Теги: #посадовець #підозра #київтеплоенерго

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