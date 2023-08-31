Події

08:38 31.08.2023

Росіяни знову обстріляли Херсонську область, застосували артилерію, танки, "Гради", БПЛА та авіацію

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Росіяни знову обстріляли Херсонську область, застосували артилерію, танки, "Гради", БПЛА та авіацію

Росіяни продовжують масовані обстріли Херсонської області, для ударів використовували артилерію, танки, "Гради", БПЛА та авіацію, повідомив голова військової обласної адміністрації Олександр Прокудін у четвер уранці.

"За минулу добу противник здійснив 85 обстрілів, випустивши 346 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 5 снарядів", - інформував він у телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.

Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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