Події

08:32 31.08.2023

Відставка Резнікова з посади міністра оборони відбудеться наступного тижня, після чого він стане послом України у Великій Британії

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Відставка Резнікова з посади міністра оборони відбудеться наступного тижня, після чого він стане послом України у Великій Британії

Олексія Резнікова буде відправлено у відставку з посади міністра оборони України наступного тижня, після чого його буде призначено послом України у Великій Британії, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"За моєю інформацією, Резніков залишить посаду міністра оборони і згодом вирушить послом до Великої Британії... Щодо дат: це наступний тиждень, тобто перший тиждень вересня... Наскільки це точно? Ну, сучасна кадрова політика вміє вражати, але ще вчора зранку про таку ротацію попередили посольства. Щонайменше, деякі", - написав він у своєму телеграм-каналі в четвер уранці.

Водночас Железняк зазначив, що на місце міністра оборони буде подано колишнього члена фракції "Голос", а нині - голову Фонду держмайна Рустема Умерова.

"Хто замість Рустема на Фонд - поки не вирішено. З огляду на те, скільки активів туди передали і повноважень, сподіваюся, це не буде знову "вічний в. о.", - додав парламентарій.

 

 

 

Теги: #відставка #резніков

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