Ворог знову обстріляв Сумську область, зафіксовано понад двісті вибухів, пошкоджено приватні будинки та техніку

Протягом минулого дня, 30 серпня, росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, зафіксовано 211 вибухів, повідомила обласна військова адміністрація у вечірньому зведенні в середу.

"Обстрілу зазнали Путивльська, Великописарівська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Хотинська, Серединно-Будська громади", - йдеться в Телеграм-каналі ОВА.

Окупанти обстрілювали громади з різних видів зброї: мінометів, артилерії, гранатометів, БпЛА та бойової авіації.

Зокрема, у Путивльській громаді було 11 вибухів. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено 3 приватні будинки та 2 приватні трактори.

У Білопільській громаді - 62 вибухи, зокрема, був обстріл із вертольота некерованими авіаційними ракетами (НАР).

У Краснопільській громаді було 50 вибухів, зокрема, удар із БпЛА 1 вибухового пристрою та обстріл БпЛА (типу FPV "камікадзе"), внаслідок чого пошкоджено автомобільну техніку працівників свиноферми.

У Хотинській громаді - 35 вибухів, зокрема скидання з БпЛА 2 вибухових пристроїв та обстріл БпЛА (типу FPV "камікадзе").

У Юнаківській громаді зафіксовано 8 вибухів, у Середино-Будській - 10, унаслідок одного з обстрілів пошкоджено дві адміністративні будівлі.