Події

02:58 31.08.2023

РФ вивела в Чорне море ракетний корабель "Буян-М" із загальним залпом вісім "Калібрів"

1 хв читати
РФ вивела в Чорне море ракетний корабель "Буян-М" із загальним залпом вісім "Калібрів"


У Чорне море на бойове чергування РФ вивела надводний ракетоносій, який може погрожувати пуском одразу кількох "Калібрів", інформували Сили оборони півдня України в середу ввечері.
"Малий ракетний корабель проекту "Буян-М" може бути споряджений 8 ракетами типу "Калібр", - йдеться у зведенні, опублікованому в Телеграм-каналі.
Наголошується, що рівень ракетної загрози для українських громадян залишається стабільно високим, а сигнали повітряної тривоги - обов'язкові для реагування.
 

Теги: #україна #чорне_море #ракетоносій

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:49 31.08.2023
Генсек НАТО про контрнаступ ЗСУ: українці знову і знову перевершують очікування

Генсек НАТО про контрнаступ ЗСУ: українці знову і знову перевершують очікування

04:43 31.08.2023
Ворог знову обстріляв Сумську область, зафіксовано понад двісті вибухів, пошкоджено приватні будинки та техніку

Ворог знову обстріляв Сумську область, зафіксовано понад двісті вибухів, пошкоджено приватні будинки та техніку

04:11 31.08.2023
На Бахмутському напрямку загинули шість пілотів із 18-ї окремої бригади армійської авіації ім. Сікорського

На Бахмутському напрямку загинули шість пілотів із 18-ї окремої бригади армійської авіації ім. Сікорського

02:42 31.08.2023
"Метінвест" інвестуватиме в розвиток логістичного центру в Польщі для збільшення продажів української металопродукції - СЕО

"Метінвест" інвестуватиме в розвиток логістичного центру в Польщі для збільшення продажів української металопродукції - СЕО

00:40 31.08.2023
На Таврійському напрямку Сили оборони за добу ліквідували та поранили близько 240 окупантів - Тарнавський

На Таврійському напрямку Сили оборони за добу ліквідували та поранили близько 240 окупантів - Тарнавський

00:21 31.08.2023
Увечері в Дніпрі горіла п'ятиповерхівка, рятувальники вивели з квартир понад 40 осіб, із них 4 дітей

Увечері в Дніпрі горіла п'ятиповерхівка, рятувальники вивели з квартир понад 40 осіб, із них 4 дітей

00:10 31.08.2023
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс завершує свою чотирирічну дипломатичну місію в Україні

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс завершує свою чотирирічну дипломатичну місію в Україні

23:08 30.08.2023
ДТЕК вклав у ремонт електромереж 3,7 млрд грн - топ-менеджер

ДТЕК вклав у ремонт електромереж 3,7 млрд грн - топ-менеджер

22:59 30.08.2023
Завдяки сумнівним рішенням ВЛК за кордон виїхали тисячі людей - Зеленський

Завдяки сумнівним рішенням ВЛК за кордон виїхали тисячі людей - Зеленський

22:53 30.08.2023
Продовжуємо переговори про додаткові поставки систем ППО - Зеленський

Продовжуємо переговори про додаткові поставки систем ППО - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Завдяки сумнівним рішенням ВЛК за кордон виїхали тисячі людей - Зеленський

Продовжуємо переговори про додаткові поставки систем ППО - Зеленський

Законопроєкти для переговорів про вступ України до ЄС треба проголосувати в парламенті - Зеленський

Зеленський доручив правоохоронцям здійснити комплексну перевірку обґрунтованості рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби з 24 лютого 2022 року

Генштаб: Протягом доби відбулося 35 бойових зіткнень, на мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують наступальні операції

ОСТАННЄ

Минулої доби ворог завдав понад 30 ракетних і 60 авіаційних ударів

Російська ППО не адаптувалася до ударів українських безпілотників

31 серпня: Яке сьогодні свято

Visa і Mastercard планують підвищити комісії для транзакцій за картками

Столтенберг не має наміру продовжувати свої повноваження генсека НАТО після закінчення каденції

Законопроєкти для переговорів про вступ України до ЄС треба проголосувати в парламенті - Зеленський

Зеленський підписав закони про скасування ввізного мита для морських рятувальних суден і літальних апаратів

ЗС України прийняли на озброєння чергові зразки іноземної зброї

Залужний обговорив із начальником Штабу оборони Данії питання навчання українських льотчиків на F-16 і питання логістики для обслуговування цих літаків

Група українських прокурорів проходить у США тренінг із підтримки потерпілих і свідків воєнних злочинів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА