РФ вивела в Чорне море ракетний корабель "Буян-М" із загальним залпом вісім "Калібрів"



У Чорне море на бойове чергування РФ вивела надводний ракетоносій, який може погрожувати пуском одразу кількох "Калібрів", інформували Сили оборони півдня України в середу ввечері.

"Малий ракетний корабель проекту "Буян-М" може бути споряджений 8 ракетами типу "Калібр", - йдеться у зведенні, опублікованому в Телеграм-каналі.

Наголошується, що рівень ракетної загрози для українських громадян залишається стабільно високим, а сигнали повітряної тривоги - обов'язкові для реагування.

