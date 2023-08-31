РФ вивела в Чорне море ракетний корабель "Буян-М" із загальним залпом вісім "Калібрів"
У Чорне море на бойове чергування РФ вивела надводний ракетоносій, який може погрожувати пуском одразу кількох "Калібрів", інформували Сили оборони півдня України в середу ввечері.
"Малий ракетний корабель проекту "Буян-М" може бути споряджений 8 ракетами типу "Калібр", - йдеться у зведенні, опублікованому в Телеграм-каналі.
Наголошується, що рівень ракетної загрози для українських громадян залишається стабільно високим, а сигнали повітряної тривоги - обов'язкові для реагування.