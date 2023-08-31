Столтенберг не має наміру продовжувати свої повноваження генсека НАТО після закінчення каденції



Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що продовження його повноважень на цій посаді ще на один рік було останнім і після його закінчення він не має наміру очолювати Північноатлантичний альянс, передає телеканал CNN.

"Це моє останнє продовження повноважень" на посаді генерального секретаря НАТО... бути генеральним секретарем, який підтримує цілісність цього великого альянсу, було надзвичайно значущим", - сказав він в інтерв'ю CNN.

За словами Столтенберга, "бути на посаді генерального секретаря НАТО - привілей, і зараз це має особливе значення, оскільки в Європі триває повноцінна війна".

"Ми повинні мобілізувати власну солідарність, триматися разом", - наголосив він.

Як повідомлялося, у липні країни альянсу вирішили продовжити термін повноважень Столтенберга ще на рік - до жовтня 2024 року.