Увечері в Дніпрі горіла п'ятиповерхівка, рятувальники вивели з квартир понад 40 осіб, із них 4 дітей

У середу ввечері в Дніпрі виникла пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку, під час рятувальної операції вогнеборці, використовуючи апарати захисту органів дихання, вивели на свіже повітря більше ніж 40 осіб, із них 4 дітей, повідомляють у Телеграм-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Пожежа сталася близько восьмої вечора 30 серпня в п'ятиповерховому житловому будинку в Шевченківському районі м. Дніпро. На четвертому поверсі горіла квартира. Рятувальники під час гасіння пожежі, за допомогою апаратів захисту органів дихання, вивели на свіже повітря 44 особи, з них 4 дітей", - йдеться в повідомленні.

"Пожежу ліквідували о 21.57", - інформували в ДСНС.

За даними служби, внаслідок пожежі травмовано 2 людини, яких направлено до лікарні з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння.

Вогнем знищено домашнє майно у квартирі на загальній площі 100 кв. м.

До гасіння залучали 52 пожежників та 15 одиниць техніки ДСНС.