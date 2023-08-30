Події

22:59 30.08.2023

Завдяки сумнівним рішенням ВЛК за кордон виїхали тисячі людей - Зеленський

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Завдяки сумнівним рішенням ВЛК за кордон виїхали тисячі людей - Зеленський

 За кордон завдяки сумнівним рішенням військово-лікарських комісій (ВЛК) виїхали тисячі осіб, сказав у відеозверненні в середу президент України Володимир Зеленський.
"Є приклади областей, де після лютого минулого року вдесятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Абсолютно ясно, що це за рішення. Корумповані рішення", - зазначив він.
За словами Зеленського, "у межах кримінальних проваджень, які тривають зараз щодо працівників ВЛК, видно ще краще, скільки рішень могло бути сфальсифіковано. Уже чітко встановлені правоохоронцями необґрунтовані рішення ВЛК. Зафіксовані конкретні підтвердження. У закритому режимі сьогодні це було представлено".

"Різні регіони країни, різні ТЦК, різні чиновники, хабарі від 3 до 15 тисяч доларів.... Окремо буде проаналізовано перелік тих, хто виїхав за кордон завдяки очевидно сумнівним рішенням ВЛК. Насамперед завдяки рішенням тих, хто вже спійманий на хабарах. Ідеться, щонайменше, про тисячі людей", - наголосив Зеленський.

"Вирішимо і те, з чим поводяться майже всі командири на місцях - поняття так званої обмеженої придатності.Дуже довго це поняття дозволяло маніпулювати в комплектації підрозділів, зокрема, бойових бригад. Усе, що стосується придатності чи непридатності до військової служби, має бути максимально чітким. Щоб і людина розуміла, як вона може допомогти обороні. І щоб у підрозділах була ясність, ким комплектуватимуть їх", - наголосив президент.

Теги: #україна #розслідування #зеленський #влк

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