Майже 250 тис. осіб залишилися без електрики у Флориді, близько 1 тис. рейсів затримано
Ураган "Ідалія", що вдарив по південному сходу США, залишив понад 245 тис. осіб без електрики в штаті Флорида, повідомляють американські ЗМІ.
Близько 900 рейсів скасовано. Найбільшу кількість скасувань авіарейсів зафіксовано в аеропорту Тампа.
Декілька тисяч людей залишили свої домівки і розміщені в тимчасових прихистках, які організував Червоний Хрест.
На кадрах із Флориди, зокрема, районів, розташованих поблизу затоки Тампа, видно, що дороги сильно затоплені.
Наразі ураган рухається в бік штату Джорджія. Швидкість вітру становить 168 км/год.
Американські метеорологи знизили категорію "Ідалії" з третьої до другої.
Губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив надзвичайний стан у 46 округах штату.