Майже 250 тис. осіб залишилися без електрики у Флориді, близько 1 тис. рейсів затримано

Ураган "Ідалія", що вдарив по південному сходу США, залишив понад 245 тис. осіб без електрики в штаті Флорида, повідомляють американські ЗМІ.

Близько 900 рейсів скасовано. Найбільшу кількість скасувань авіарейсів зафіксовано в аеропорту Тампа.

Декілька тисяч людей залишили свої домівки і розміщені в тимчасових прихистках, які організував Червоний Хрест.

На кадрах із Флориди, зокрема, районів, розташованих поблизу затоки Тампа, видно, що дороги сильно затоплені.

Наразі ураган рухається в бік штату Джорджія. Швидкість вітру становить 168 км/год.

Американські метеорологи знизили категорію "Ідалії" з третьої до другої.

Губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив надзвичайний стан у 46 округах штату.