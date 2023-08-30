Події

16:28 30.08.2023

Волонтери ТЧХУ допомогли постраждалим від падіння уламків ракети в Києві

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Волонтери ТЧХУ допомогли постраждалим від падіння уламків ракети в Києві

Волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) прийшли на допомогу пораненим і постраждалим унаслідок падіння уламків російської ракети в одному з районів Києва.

"Волонтери загону швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста надавали першу допомогу пораненим та першу психологічну допомогу постраждалим на місці падіння уламків в одному з районів", - розповіло ТЧХУ у фейсбуці.

Як повідомлялося, ППО збила над Києвом близько 20 повітряних цілей. Унаслідок падіння уламків ракет у різних районах столиці загинуло двоє людей, троє - дістали поранення різного ступеня тяжкості. У Шевченківському та Дарницькому районах уламки ракет упали на території нежитлової забудови. У місцях падіння виникли займання, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС.

Теги: #допомога #столиця #тчху

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