Макрон прийняв Кулебу у Франції, обговорили військову підтримку і Формулу миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі обговорили подальшу військову підтримку, розширення коаліції української Формули миру та експорт зерна з України до країн Африки.

"Для мене було честю бути прийнятим Еммануелем Макроном після його контактів із Володимиром Зеленським. Обговорили подальшу військову підтримку, розширення коаліції Формули миру та наш експорт зерна до країн Африки та за її межі. Я подякував йому за підтвердження постійної підтримки з боку Франції", - написав Кулеба у твіттері.