Події

13:41 30.08.2023

Кулеба розповів про роботу групи з 31 бійця, яка уможливила звільнення Роботиного

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Кулеба розповів про роботу групи з 31 бійця, яка уможливила звільнення Роботиного

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на конференції послів Франції розповів, як зведена група з 31 українського бійця провела надскладну роботу та уможливила наступ цілої бригади на с. Роботине в Запорізькій області та його звільнення після тижнів штурмів.

"Просто зараз Збройні сили України продовжують просуватися вперед під час контрнаступу. Це дуже складно. Кількість мінних полів і фортифікацій безпрецедентна. Російські дрони, вертольоти і літаки домінують у повітрі. Але нам поступово вдається. Кілька днів тому ми прорвали російську оборону на одній із найскладніших ділянок фронту і звільнили стратегічно важливий населений пункт Роботине", - сказав Кулеба під час своєї промови на конференції послів.

Міністр розповів, що кілька місяців один український підрозділ вів безперервні штурми на цій надскладній ділянці фронту, через що особовий склад був фізично і морально виснажений.

"У якийсь момент цей підрозділ просто втратив здатність продовжувати наступ. Тоді було ухвалено радикальні рішення, і в ньому змінили керівництво. Новий командир попросив зібрати мотивованих і готових виконувати бойові завдання бійців. Було створено зведену групу з 31 бійця, третина з яких не мала бойового досвіду, але всі вони мали знання й волю до перемоги", - зазначив глава МЗС.

Він наголосив, що завдяки лідерству командирів і сержантів ця група встановила горизонтальні зв'язки із суміжними підрозділами та розпочала роботу на лінії зіткнення.

"Через 18 годин вони проповзали буквально на животах кілометри мінних полів, де на кожен квадратний метр росіяни поставили по шість мін. Нарешті підрозділ дістався до смуги дерев, якою розділяють фермерські поля. Усі в Україні знають це слово - "посадка". Саме в цих непомітних на картах посадках відбуваються найбільші трагедії та героїзм війни. Отже, наш підрозділ вибив звідти росіян і дві доби тримав цю позицію, доки не підійшло підкріплення", - розповів Кулеба.

Він додав, що ця група пройшла ще 10 кілометрів із рюкзаками по 35-40 кг ваги по мінних полях. За 40 днів цей підрозділ провів шість штурмів і дві розвідки. За словами міністра, група з 31 людини виконала роботу цілого батальйону, який мав би складатися з приблизно 400 осіб, а втрати становили сім поранених, з яких один важкий, що наступив на міну.

"Фактично робота цієї групи уможливила наступ цілої бригади на Роботине і його звільнення після тижнів штурмів. Після закріплення на його флангах ми відкриваємо шлях на Токмак і, зрештою, на Мелітополь та межу із Кримом", - наголосив глава МЗС.

Як зазначив очільник відомства, ця історія демонструє три принципи, корисні також для дипломатів: лідери ведуть уперед, хай там що кажуть усілякі скептики і хай би як складно було; річ не у кількісній перевазі, а в мотивації, розумі та здатності діяти згуртовано; зосередженість на перемозі має бути беззастережною.

Теги: #війна #зсу #кулеба

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