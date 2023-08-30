Сирський зустрівся з бійцями п'яти бригад на фронті, обговорив із командуванням вирішення проблем

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військовослужбовців п'яти бригад, які виконують завдання на передньому краї.

"80 ОДШБр, 3 ОШБр, 5 ОШБр, бригада "Лють", 68 ОЄБр. Разом з командирами спланували подальші дії, обговорили вирішення проблемних питань. Нагородив найкращих бійців", - написав Сирський у телеграмі у середу.

"Пишаюся тим, що випала честь командувати такими героями, впевнений в нашій перемозі. Дякую за службу кожному. Будемо і надалі безжально нищити ворога та повертати наші землі", - додав він.