Події

11:52 30.08.2023

Сирський зустрівся з бійцями п'яти бригад на фронті, обговорив із командуванням вирішення проблем

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Сирський зустрівся з бійцями п'яти бригад на фронті, обговорив із командуванням вирішення проблем

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військовослужбовців п'яти бригад, які виконують завдання на передньому краї.

"80 ОДШБр, 3 ОШБр, 5 ОШБр, бригада "Лють", 68 ОЄБр. Разом з командирами спланували подальші дії, обговорили вирішення проблемних питань. Нагородив найкращих бійців", - написав Сирський у телеграмі у середу.

"Пишаюся тим, що випала честь командувати такими героями, впевнений в нашій перемозі. Дякую за службу кожному. Будемо і надалі безжально нищити ворога та повертати наші землі", - додав він.

 

Теги: #війна #зсу #сирський

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