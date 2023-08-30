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10:31 30.08.2023

Українські БПЛА відпрацювали по т. зв. виборчій дільниці в тимчасово окупованому місті Кам'янка-Дніпровська - джерела в СБУ

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Українські БПЛА відпрацювали по т. зв. виборчій дільниці в тимчасово окупованому місті Кам'янка-Дніпровська - джерела в СБУ

Служба безпеки України у вівторок влаштувала чергову "бавовну" кадировцям і колаборантам, які мають намір проводити так звані вибори на тимчасово окупованій частині Запорізької області, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в СБУ.

Як розповіли у спецслужбі, українські БПЛА відпрацювали по так званій виборчій дільниці м. Кам'янка-Дніпровська якраз у той момент, коли там відбувався збір "голів дільничних виборчих комісій" усього району.

"На шабаш зібралися понад 30 зрадників, яких охороняють російські військові, зокрема кадировці. Під час зборів хотіли організувати роздачу бюлетенів і кабінок для голосування. СБУ за допомогою ударних дронів "підкоригувала" плани окупантів", - зазначили джерела.

За даними джерел у Службі безпеки, атака відбувалася у декілька хвиль. Її точні наслідки можна буде оцінити згодом, але вже зараз відомо про багатьох поранених.

"Саме місто оточено російськими військовими, які активують свої РЕБ, ППО та інше. Однак захистити зрадників вони можуть тільки на словах. Успішна атака СБУ - черговий сигнал усім колаборантам, що працювати на Росію небезпечно для життя і здоров'я", - розповіли в СБУ.

Теги: #сбу #бавовна #окупанти

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